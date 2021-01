JoeyStarr rend hommage à Jean-Pierre Bacri

Ce lundi le décès de Jean-Pierre Bacri âgé de 69 ans a été annoncé, le célèbre acteur français était atteint d’un cancer, l’acteur français avait décidé de ne pas rendre publique l’information de sa maladie, la nouvelle a suscité une vague d’émotion dans le monde du cinéma et des nombreuses célébrités se sont exprimées pour lui rendre hommage comme le rappeur du groupe NTM, JoeyStarr.

L’acteur, scénariste et dramaturge français né à Castiglione en Algérie est décédé ce 18 janvier 2021 à Paris, lors de sa carrière Jean-Pierre Bacri a reçu des nombreuses récompenses comme le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1998 avec “On connaît la chanson” et à plusieurs reprises le César du meilleur scénario original en 1994 avec “Smoking / No Smoking”, en 1997 avec “Un air de famille”, en 1998 avec “On connaît la chanson” et enfin en 2001 avec “Le Goût des autres”.

En 2002, Jean-Pierre Bacri participe au script du film “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” avec Alain Chabat et s’occupe également de le narration du long métrage comme commentateur du reportage sur la langouste, JoeyStarr interprète un titre extrait de la bande-originale du film avec le single “Gazelle“. En 2005, le rappeur français s’associe avec l’acteur et également Lilian Thuram, Jamel Debbouze ou encore Mathieu Kassovitz pour une campagne dans le but de mobiliser les jeunes des banlieues à aller voter en s’inscrivant sur les listes électorales.

JoeyStarr a tenu à lui rendre hommage sur son compte Intagram en postant un extrait du film “Un air de famille” avec la légende “..JEAN PIERRE”, puis dans sa story avec un portrait de l’acteur avec un émoji faisant une prière représenté par deux mains jointes suivi d’un extrait vidéo d’un ancien passage télévisé dans l’émission “Burger Quizz” avec Alain Chabat qui explique aux téléspectateurs comment gagner 1 000 euros, “Allez travailler” répond avec humour Jean-Pierre Bacri, le Jaguar Gorgone a ensuite ajouté une ancienne photo aux côtés du scénariste français avec Jamel Debbouze.