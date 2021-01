Rohff, Kaaris, Gims et Dadju réunis, contre Booba l’union fait la force

Les rivaux de B2O multiplient les collaborations

Ces dernières années Booba a enchainé les clashs se faisant des nombreux “ennemis” dans le game comme Rohff, son ancien protégé Kaaris, Gims ou encore dernièrement contre Dadju, des artistes qui ont tous comme point commun d’être en conflit avec B2O et ils se sont rapprochés lors des derniers mois avec des collaborations inédites qui n’ont d’ailleurs pas manqué de faire réagir ce dernier.

Tout d’abord au mois de septembre, Kaaris a présenté son 6ème album solo intitulé “2.7.0” récemment certifié Disque D’or avec plusieurs invités sur le projet dont Gims avec le single “1er coeur” et Dadju sur le titre “Piquée“, dès l’annonce des collaborations sur l’opus de Riska, Booba avait réagi pour le tacler sur le choix des featurings puis en déclarant que selon lui le featuring avec Meugui est un “flop” et ne sera pas un tube.

Soutenu par Gims sur les réseaux sociaux, Kaaris avait ensuite mis en image cette collaboration dont le clip cumule 8,8 millions de vues en 2 mois sur Youtube, au mois décembre l’artiste de la Sexion D’Assaut a ensuite également sorti son nouvel album solo “Le Fléau” tout en invitant à son tour Riska sur le morceau “Grosse Bleta“, les deux rappeurs français se sont également apportés de la force mutuellement à la parution de leurs albums respectifs ce qui n’avait pas manqué de faire réagir B2O sur Instagram.

Lors du confinement du mois de mars dernier, Rohff avait également annoncé de son côté la préparation de deux nouveaux featurings inédits avec les frères Djuna, Gims et Dadju, la collaboration avec ce dernier a finalement été dévoilée le 25 décembre 2020 sur le single “Sécurisé” dont le clip affiche près de 3 millions de vues. Cette union avait également été commentée par Booba sur les réseaux qui s’en était pris à l’ancien membre du groupe The Sin Sekai sur Twitter suite à son rapprochement avec Kaaris et Housni, alors que le feat entre ce dernier et Meugui devrait sortir prochainement, “cette connexion verra inéluctablement le jour” a récemment annoncé l’interprète du tube “Bella”.

Les liens se multiplient donc autour de Booba, il ne reste qu’une collaboration entre Kaaris et Rohff pour conclure les associations, l’auteur du hit “Qui est l’exemple” avait d’ailleurs apporté son soutien au rappeur Sevranais sur Instagram à l’occasion de la sortie de son dernier album “2.7.0”. B2O de son côté a également enchainé les collaborations ces derniers mois pour soutenir notamment les rappeurs de son label 92i et de 7Corp comme avec Bilton, JSX et Green Montana.