Omar Sy se fait détruire publiquement par Marion Maréchal

L’énorme succès de Omar Sy avec son interprétation “Lupin : dans l’ombre d’Arsène” ne semble pas faire que des heureux, déjà critiqué par le membre du collectif parlementaire de la Droite populaire, Bernard Carayon pour avoir selon lui “craché sur la France et sa police” après la sortie de la série française, Marion Maréchal vient également de s’en prendre à l’humoriste et acteur français pour protester contre un possible choix du président de la république de faire appel à la vedette de la série Lupin .

Lors de son passage télévisé sur CNews chez Jean-Marc Morandini en début de semaine Marion Maréchal a été questionné au sujet de la place que pourrait attribuer Emmanuel Macron à Omar Sy au “Beauvau de la sécurité”, un débat ayant comme but d’améliorer les services de police et les conditions de travail des forces de l’ordre pour renouer les liens avec la population Française, “Je m’indigne notamment dans une espèce de politique casting, que l’on puisse, associer un Omar Sy au Beauvau de la sécurité” s’est indignée la politicienne française.

“Omar Sy, c’est le contre-exemple de ce qu’il essaye de démontrer : c’est-à-dire que la société française serait raciste.” a-t-elle expliqué avant de contiuer “Omar Sy c’est un homme à qui la France a permis de devenir une star internationale, de devenir multi-millionnaire, d’aller vivre joyeusement aux États-Unis.” avant de conclure “À part dire merci, je ne sais pas ce qu’il devrait dire d’autre…”.

Omar Sy qui fête ses 43 ans n’a pour le moment pas fait de commentaire sur les propos de Marion Maréchal à son encontre. L’année dernière, l’acteur français avait notamment participé à des manifestations contre les bavures policières et pour demander justice dans l’affaire Adama Traoré, le 19 juillet 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, le jeune homme était décédé à la gendarmerie de Persan, cette mort tragique fait polémique concernant les circonstances de se mort, plusieurs plaintes ont été déposées pour homicide involontaire, pour non-assistance à personne en danger et sur des supposées entraves à l’enquête.