Snoop Dogg : son rouleur de joints de personnel est payé 50.000$/an

Alors qu’il a récemment calmé les tensions au sujet de son clash avec Eminem qui avait éclaté au mois de décembre 2020 suite aux piques de Slim Shady dans la réédition de son dernier album avec le morceau “Zeus”, Snoop Dogg a toujours été connu depuis de début de sa carrière pour être un grand consommateur de cannabis.

Une anecdote au sujet de Snoop Dogg relayé par le média Twitter Kultur ce mercredi suivi par plus de 400 000 internautes sur le réseau social n’a pas manqué de rappeler l’importance que le rappeur américain donne à sa consommation des drogues douces dans son quotidien en ayant engagé son propre rouleur de joints professionnel pour effectuer cette tâche.

Un emploi à plein temps que Snoop Dogg rémunère très bien, le rouleur de joints professionnel est payé 50 000 dollars par an, de quoi faire des envieux avec ce salaire annuel très confortable. Calvin Cordozar Broadus, Jr. de son vrai nom est visiblement très occupé avec sa vie de d’artiste est semble donc ne pas toujours le temps de faire lui même ses propres joints et avait en effet fait le choix en 2019 d’enrôler son propre employé pour rouler ses joints personnels, une information qu’il avait révélé lors d’une interview dans le The Howard Stern Show en expliquant que son employé est très doué dans son travail et qu’il arrive à deviner aux à la tête que fait une personne si elle souhaite un “blunt”.