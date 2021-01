Il y a 19 ans, Booba sortait Temps Mort, un des plus grands classiques du Rap

Le 22 janvier 2002 il y a 19 ans jour pour jour, après l’album “Mauvais œil” avec Lunatic paru le 28 septembre 2000, Booba a dévoilé son premier album en solo intitulé “Temps Mort” sur le label 45 Scientific.

Rapidement le succès est au rendez vous pour ce premier opus en solo de Booba sorti en indépendant, en seulement quelques mois le projet atteint les 100 000 ventes pour être certifié Disque D’Or porté par les singles “Repose en paix” et “Strass et paillettes” en featuring avec Ali son compère du groupe Lunatic à l’époque, ou encore les morceaux “Indépendants”, “Ma définition”, “Nouvelle Ecole” ont contribué à la réussite de cet album avec des nombreuses punchlines qui ont marqué les fans et sont rentrées dans l’histoire du rap français.

Le 15 novembre 2002, B2O avait présenté une réédition de “Temps Mort” avec deux nouveaux titres, le single “Destinée” en collaboration avec Kayna Samet et le titre “Inédit”. Considéré comme un des plus grands classiques de l’histoire du rap français par les journalistes et les auditeurs, cet album écoulé à plus de 160 000 ventes aujourd’hui avait marqué le début de la longue carrière en solo Booba qui pourrait se terminer le 5 mars prochain avec ce qui devrait son ultime album nommé “Ultra”.

A l’occasion de l’anniversaire des 19 ans de “Temps Mort” nous vous proposons de redécouvrir l’album en écoute ci dessous ainsi que quelqu’unes des meilleures punchlines extraites de l’album.

“Y’a la vie, ses bons côtés, moi j’suis sur l’autre berge boy, j’suis en écoute à la Fnac et chez les RG” Indépendants

“‘Qu’est-ce tu veux faire quand tu seras grand ?’, sans hésiter, je me suis retourné, j’ai dit : Ben j’veux tout niquer” On m’a dit

“Je déconne, je sais, changer j’essaie, plus rien ne m’étonne jusqu’ici tout va bien” Jusqu’ici tout va bien

“Le résultat d’une blanche et d’un nègre, un coup d’hanche et c’est le ravin, fais pas ton nid sur la branche d’un aigle” Repose en paix

“Que le hip-hop français repose en paix” Repose en paix

“J’suis en écoute à La Fnac et chez les RG” Indépendants

“C’est pousser comme une ortie parmi les roses et ils sont trop alors j’appelle mes khos les ronces” Ma définition

“Ici les hyènes ont une insigne et j’espère que c’est pas l’un d’nous qui servira de gnou” Ma définition

“J’voulais savoir pourquoi l’Afrique vit malement, du CP à la seconde ils me parlent de la Joconde et des Allemands” Ma définition

“Degré de parano rare comme un noir qui joue du piano” Jusqu’ici tout va bien

“Tu veux du taf pétasse t’as qu’à être blonde, tu veux mon cash négro ça va être long” Strass et paillettes

“C’est bandant d’être indépendant” Indépendants