Damso, les larmes aux yeux en parlant de son fils à la TV, “Il a changé ma vie”

Damso a lâché une grosse exclusivité vendredi dernier sur le plateau de l’émission “Quotidien” présentée par Yann Barthès en annonçant officiellement la sortie de son prochain album pour cette année, le projet est quasiment terminé a révélé le rappeur Belge, cet opus devrait être le dernier de sa carrière avant de prendre sa retraite l’année prochaine.

Invité dans l’émission “Quotidien”, Damso a expliqué au sujet de son nouvel album, “Il y a un autre album, qui est terminé, ça fait 1 an déjà qu’on bosse dessus”, lors de ce passage télévisé Dems a également affiché son émotion en s’exprimant sur son fils Lior dont il avait décidé de partager un message touchant sur son morceau “Deux Toiles de mer” extrait de l’album “QALF” dans lequel on peut entendre sa voix adressé un message à son papa.

Damso est revenu sur le choix d’avoir ajouté ce passage sur le titre “Deux Toiles de mer” certifié single d’or, “Il m’avait envoyé une note vocale et j’ai mis ça dans un son” a-t-il confié avant de poursuivre “C’est une chanson un peu difficile à écouter maintenant, avec du recul. C’est un peu bizarre. Il était dans un aquarium et il a vu des piranhas et tout ça… Il a aussi été à la mer, il me racontait son séjour”.

“Il a changé ma vie. La perception que j’avais du monde, de moi-même. C’est intéressant de s’intéresser à quelqu’un beaucoup plus qu’à soi-même. Il me ressort un peu de la célébrité. C’est extraordinaire. Il a tout changé” a ensuite ajouté Dems qui avait félicité son fils Lior au mois d’octobre pour avoir obtenu son premier single d’Or, “Bravo Lior pour ton premier single d’or” avait-il commenté dans une story alors que son album QALF est certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes.