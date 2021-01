Gims, Maes et Mister You réagissent au violent passage à tabac du jeune Yuriy

Les rappeurs soutiennent Yuriy

Le 15 janvier dernier, un jeune homme de 15 ans du nom de Yuriy a été violemment passé à tabac par une groupe d’individus dans le 15ème arrondissement de Paris à Beaugrenelle, des nombreuses célébrités et des artistes ont réagi pour dénoncer cette agression gratuite, Benash a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour faire passer un beau message de soutien à l’adolescent et de paix suivi d’autres rappeurs français comme Gims, Maes ou encore Mister You.

Agé de 14 ans au moment du drame, Yuriy a été sauvagement frappé par plusieurs personnes, il a subit des coups de poings et de pieds avant d’être frappé par les individus à l’aide de béquille et de batte de baseball. Hospitalisé, dans un état critique après l’incident, sa mère a récemment annoncé que l’adolescent va mieux alors que la diffusion des images filmées par la caméra de vidéosurveillance a soulevé un mouvement d’indignation et de soutien pour le jeune homme, plusieurs rappeurs français se sont également exprimés pour le soutenir et dénoncer cet acte.

Maes partagé dans une story Instagram avec une copie d’écran d’un tweet d’un internaute avec le message, “À 15 sur 1 mec, réfléchissez à ce que vous faites et vous faites pas entraîner par l’effet de groupe. Force à ses parents qui doivent aller voir leur tipeu dans le coma sans comprendre pourquoi, force à Yuriy”, “Courage à toi et tes proches petits petit frère” a réagi Mister You en publiant une photo du jeune homme et Gims a fait de même avec le message, “Yuriy 15 ans, roué de coup et laissé pour mort en plein Paris, bon rétablissement Yuriy”.

“Ça m’a touché, c’est vrai que je suis passé par là j’ai fait certaines choses dans ma vie, des choses pareilles mais aujourd’hui j’ai grandi j’ai muri et ça m’a touché. J’aimerai parler à tout le monde et leur dire : soyons des bâtisseurs de paix parce que vraiment le monde en a besoin. Propageons des valeurs parce que c’est de pire en pire. Aujourd’hui j’ai grandi dieu merci, j’ai trouvé ma voie, dieu m’a touché”. avait également commenté Benash dans une vidéo publiée sur Instagram le weekend dernier alors que les agresseurs de Yuriy sont toujours recherchés et la police a lancé un appel à témoin pour tenter d’identifier les auteurs de cette agression.