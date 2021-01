TPMP : Benjamin Castaldi pète un plomb en direct sur l’affaire Yuriy

L’émission Touche Pas A Mon Poste de jeudi soir a encore été très animée, c’est fois ci c’est Benjamin Castaldi qui a fait parler de lui, le chroniqueur s’est frité en direct à propos de l’agression du jeune Yuriy avec un représentant de la Confédération Générale du Travail invité dans l’émission, Cyril Hanouna a même été contraint de le calmer.

La police a procédé à l’arrestation de dix jeunes dont 9 mineurs accusés d’être impliqués dans l’agression de Yuriy suite aux sur cette affaire avec la diffusion des images filmées par les caméras de surveillance. L’adolescent a été passé à tabac par plusieurs individus avant d’être hospitalité dans un état grave, il va mieux et ses jours ne sont plus en danger, le représentant de la CGT, Benjamin Amar était invité par Hanouna dans TPMP hier soir lorsque ce sujet a été évoqué sur le plateau de l’émission.

Ce dernier a expliqué que la mère de Yuriy est également surveillé par la police pour être soupçonnée de travail dissimulé ce qui a fait vivement réagir Benjamin Castaldi, “Y’a un môme qui s’est fait tabasser et on vient nous expliquer un truc qui est effectivement très grave, à ce moment-là. Je trouve ça scandaleux, ça me révolte votre publicité que vous vous faites maintenant” a-t-il déclaré très remonté.

Cyril Hanouna a essayé de calmer Castaldi en lui expliquant que ce n’est pas Benjamin Amar qui est à la source de cette nouvelle mais cela n’a pas calmé les ardeurs du chroniqueurs, “On vient nous parler d’un problème judiciaire effectivement très grave, mais on nous le sort au moment où un môme s’est fait défoncer la gueule à coups de marteau ! Je me fous de savoir ce qu’il s’est passé avant. C’est pas le problème d’aujourd’hui” a-t-il poursuivi avant que l’animateur n’apaise finalement la tension.