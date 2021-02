Kaaris fait monter la pression pour son retour avec Therapy [Vidéo]

Après avoir poursuivi l’exploitation de son album “2.7.0” à la fin du mois de janvier dernier avec le clip “Tout est prêt” en feautring avec Sid Les Éléments, Kaaris prépare désormais la sortie de son prochain projet intitulé “Château noir” qui devrait être une mixtape et va marquer le retour de sa collaboration avec Therapy.

Il y a quelques semaines, le rappeur Sevranais avait annoncé cette “réunification” sur les réseaux sociaux en postant une photo avec 2093, un membre de Therapy, un groupe de producteurs avec lequel Kaaris avait travaillé lors de la sortie de son album “Or Noir” en 2013 avec plusieurs morceaux ayant connus un franc succès auprès des auditeurs comme le single éponyme de l’opus “Or noir”, “Bizon” ou encore “L.E.F” en featurijng avec Booba, le projet avait obtenu la certification de disque de platine avec plus 100 000 ventes.

Cet album de Riska est aujourd’hui, considéré par des nombreux spécialistes et auditeurs comme un classique du rap français pour avoir lancé la mode de la Trap dans ce style musical en France un peu après la sortie de l’album “Futur” de Booba également entièrement produit par le groupe de compositeur Therapy (2093, 2031, Loxon et Phantomm à l’époque) paru à la fin d’année 2012 sur lequel Kaaris était présent en featuring avec le titre qui l’a fait connaître au grand public, “Kalash”.

Actuellement en studio en train d’enregistrer ce nouveau projet Kaaris a fait monter la pression en attendant de découvrir le premier extrait de sa nouvelle collaboration avec Therapy en publiant une courte vidéo d’une session en studio dans laquelle on peut entendre le fameux “Oooh clique” suivi du “Back to the future”, “C’est chaud” a ajouté le rappeur Sevranais en légende de la vidéo.