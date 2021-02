Validé : La saison 2 va bientôt voir le jour

C’est sans aucun doute la suite d’une des séries françaises les plus attendus de l’année, un peu moins d’un an en avant la sortie de la première saison, la deuxième saison de “Validé”, la série à succès créée par Franck Gastambide sera bientôt disponible sur Canal Plus et l’attente ne devrait plus être très longue pour les fans.

A la mi-décembre 2020, Franck Gastambide avait annoncé la fin du tournage de cette seconde saison avec au casting de cette suite, Saïd Taghmaoui, Kenza Forta, Shirine Boutella, Laetita Kerfa Saïdou Camara, Brahim Bouhlel et des nombreux rappeurs français comme pour la précédente saison avec Rohff, le duo groupe Sniper, Aketo et Tunisiano, Mac Tyer, YL, Soolking, Alonzo, Kofs ou encore la chanteuse Amel Bent, Mastar incarné par Sam’s et Karnage interprété par Bosh seront également présents mais le mystère reste entier sur le sort réservé à Apash.

Le suspense est préservé sur l’avenir d’Apash interprété par le rappeur Hatik malgré les nombreuses spéculations des internautes mais le scénario de cette nouvelle saison ne sera plus centré sur son personnage dont très peu d’informations ont fuité sur l’intrigue. On devrait retrouvé l’animateur de Planète Rap, Fred Musa, des séquences ont été tournées dans les locaux de Skyrock ainsi que dans les studios de la radio Mouv’, une partie de l’action aura également lieu dans la ville de Marseille.

“Saison 2 ✔️ Bientôt …” a annoncé il y a quelques jours Franck Gastambide sur Instagram pour annoncer la nouvelle de la sortie très prochainement de cette saison 2 de Validé, la suite de la série portant sur le rap français devrait donc arriver pour ce début d’année 2021, les premiers épisodes de la saison 1 avaient eux été diffusés sur Canal Plus au mois de mars dernier,.