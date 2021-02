En passant pécho, découvrez le film

La plateforme de streaming Netflix vient de mettre en ligne le film “En passant pécho” réalisé par Julien Royal avec Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes une réadaptation de la mini-série à succès dont la bande originale est produite par Sadek et DJ Kore, le premier extrait intitulé “Mango” en featuring avec Lacrim est disponible depuis vendredi dernier ainsi que son clip.

La web-série est devenue un long métrage disponible depuis ce mercredi 10 février avec un gros casting réunissant plusieurs humoristes avec notamment Fred Testot, Brahim Bouhel, Vincent Desagnat, Benjamin Tranié, Observateur Ebène ou encore Bun Hay Mean pour accompagner les nouvelles aventures des deux dealers. Le duo déganté formé par Hedi et Cokeman qui s’est fait connaître du public avec des mini-épisodes de la série drôle et sans tabous “En passant pécho” diffusée sur Youtube depuis 2012, il sont suivis par plus de 300 000 abonnés sur la plateforme d’hébergement de vidéo avec plus de 30 millions de vues au total sur leur chaine.

A l’occasion de la sortie du film, Dj Kore a également dévoilé deux nouveaux morceaux extraits de la bande originale en plus de celui avec Lacrim, “Gucci Versace” en collaboration avec Heuss L’Enfoiré et “Pas Bien” en featuring avec PLK.

Synopsis du film “En passant pécho” : Les deux pires dealers de Paris ont enfin l’opportunité d’ouvrir leur propre réseau. Persuadés que cela signifie pour eux la fin de la galère, ils ignorent encore que ce n’est que le début des problèmes.