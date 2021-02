Sadek vient d’être papa, un an après son incarcération pour l’agression de Bassem

Il y a tout juste un an, après l’annulation d’un de ses concerts causé par Bassem Braiki, Sadek s’était vengé violemment avec 4 de ses amis dans la nuit du lundi 10 février au mardi 11 février 2020, le rappeur français s’était rendu à proximité de la ville de Lyon en bas de l’immeuble du YouTubeur à Vénissieux pour le passer à tabac avant d’être arrêté deux jours après par la police puis d’être incarcéré.

Après cette agression contre Bassem Braïki, Sadek avait été interpellé par les forces de l’ordre le 12 février 2020 à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, accusé par la justice pour des faits de violences aggravées avec armes et en réunion à l’encontre du blogueur, l’artiste avait finalement pu sortir de prison sous contrôle judiciaire à la fin du mois de mars dernier et se reconcentrer sur la musique afin de préparer son nouvel album à venir pour le courant de cette année.

Sadek n’a pas oublié cette période sombre, “Il y’a un an jour pour jour je rentrais en prison” a-t-il commenté ce matin sur son compte Twitter avant d’annoncer une très bonne nouvelle avec la naissance de son premier enfant, “Aujourd’hui j’ai eu mon premier enfant“ a poursuivi le rappeur français avant de déclarer avoir une vie magnifique et d’annoncer du très lourd pour la sortie de son prochain projet, “J’ai une vie magnifique , et je vais sortir le meilleur album de ma carrière” a ajouté Johnny Niuuum avant de conclure “Merci mon dieu A ce soir 00h”.

Sadek a donc conclu son message en donnant rendez vous ce soir à partir de minuit pour découvrir sur toutes les plateformes de streaming son nouveau morceau intitulé “Allez-retour” tout en dévoilant ensuite un court extrait de ce single qui est le deuxième titre issu de son prochain album “Aimons nous vivant” après le morceau “Labess” produit par Yann Dakta & Rednose dont le clip est disponible sur Youtube.