Dadju révèle son passé de SDF et comment Gims l’a aidé

Il y a quelques semaines Dadju avait accordé une interview à magazine Paris Match, présenté comme le “nouveau roi de la sape”, l’ancien membre du groupe The Shin Sekai s’est livré à quelques confidences surprenantes dont l’une en rapport avec son frère Gims et l’aide que lui a apporté son frère dans le passé.

Lors de cet entretien pour Paris Match, Dadju a fait quelques révélations dont celle concernant un passage difficile dans sa vie pendant une année et demi en tant que sans domicile fixe, à cette époque Gims est venu en aide à son frère même si les deux chanteurs n’ont pas la même mère et n’ont pas toujours été aussi proches, les frères Dadju n’ont d’ailleurs pas vécu ensemble dans leur enfance.

“J’ai grandi dans le 93, à Romainville, avec ma mère et mon petit frère. Un jour, on a été expulsés de chez nous et on s’est retrouvés à la rue. Le lundi un foyer, le mardi un hôtel, et puis la rue pendant 1 an et demi. C’est l’école qui m’a sauvé la vie” a confié Dajdu avant d’expliquer qu’il a pu trouver un foyer avec l’aide d’un conseillère d’orientation, cette dernière avait mis en place une collecte pour qu’il puisse se payer à manger avant d’aider sa famille à trouver un logement.

“En 2002, je vois Gims sur YouTube. C’était un choc. (..) J’avais tellement envie de le voir. Mais pour ça, il fallait que je contacte mon père, et lui aussi je ne savais pas où il était.” a-t-il révélé sur son souhait de rencontrer avec Meugui à l’époque avant de poursuivre, “Quelques mois plus tard, Gims me retrouve et me prend sous son aile. Grâce à lui, j’ai eu envie de me lancer dans la musique”. Dadju ensuite pu se lancer dans la musique avec son compère Abou Tall pour former le groupe The Shin Sekaï” avant d’entamer avec succès une carrière en solo, “Ça ne me dérange pas qu’on dise que je suis bling. C’est justifié, je viens de loin” a-t-il ajouté.