Quand Squeezie parle des haineux « le peu de haine qu’on reçoit, ça nous tue »

Il y a quelques semaines lors d’une interview accordée à Mouloud Achour, Squeezie a parlé du mal provoqué par les critiques des haineux à son encontre ce qui le touche profondément.

Squeezie a connu un succès phénoménal depuis le lancement de sa chaine Youtube suivie par plus de 15 millions d’abonnés, le Youtubeur est également très actif sur son compte Instagram avec près de 7 millions de fans mais il doit fréquemment faire face aux commentaires souvent virulents de ses détracteurs alors qu’il s’est également lancé dans la musique l’été dernier avec son premier album, le jeune homme a même remporté un trophée aux NRJ Music Awards avec ce projet.

Dans cet entretien avec Mouloud Achour, Squeezie s’est confié au sujet des critiques sur les réseaux, “Tu dis « ça fait dix ans que j’entends de la merde sur moi mais ça me fait plus rien” a questionné le journaliste, “Je mens, évidemment que ça me fait chier, évidemment que ça fait mal.” a expliqué le Youtubeur puis de poursuivre “On reçoit beaucoup d’amour et le peu de haine qu’on reçoit par rapport à l’amour qu’on reçoit, il nous tue quoi. C’est vachement violent pour un humain d’entendre « Allez ça pue la merde t’es éclaté ». Ça fait mal… C’est dur d’avoir une vraie distance, t’as envie de comprendre »” .

Squeezie s’était également attiré les foudres de Booba en début d’année, “Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire signalez moi bande de quiches!” avait tweeté mais le vidéaste avait pris cela avec humour en renommant son compte avec pseudo “lahuiss” qu’avait utilisé le rappeur pour le nommer.