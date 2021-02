Rim’K révèle la véritable raison du refus de son feat avec Rihanna

En 2016, à l’occasion d’une interview accordée à Pascal Cefran lors de la promotion pour la sortie de son projet “Monster Tape”, Rim’K avait révélé qu’avec son groupe le 113 formé en compagnie d’AP et Mokobé, les trois rappeurs français avaient refusé en 2005 un featuring avec Rihanna, Abdelkarim Brahmi-Benalla de son vrai nom est revenu sur cette anecdote lors d’un nouvel entretien cette semaine.

“C’était en 2006 vers la période “Pon de Replay”. J’étais pas seul. C’était à 113 qu’on l’a proposé. On nous avait montré Pon de Replay, j’ai dit Salam Aleykoum (‘Non merci, au revoir’). Ce n’était pas la Rihanna d’aujourd’hui” avait-il confié à l’époque dans le Good Morning de Cefran. Rim’K est revenu sur cet épisode lors d’une nouvelle interview avec le média Booska-P en s’expliquant un peu plus sur ce surprenant refus de la part du 113 lors de la promotion de son dernier Ep paru la semaine dernière.

“Ce n’était pas la Rihanna d’aujourd’hui, elle commençait déjà a bien bosser, mais la façon dont ça allait e faire, c’était plus un arrangement entre maisons de disques qu’une vraie rencontre qu’un vrai partage, c’est pas comme ça que je vois la musique (…) Evidemment, j’aurais kiffé faire un morceau avec Rihanna, mais pas de cette façon” a regretté Rim’K .

Rim’k a accordé cet entretien à l’occasion de la sortie de son nouvel Ep avec 7 titres inédis intitulé “ADN” sur lequelle le rappeur du 93 a invité PLK, Hamza, Leto et Da Uzi et dont il vient également de mettre en ligne le clip “Cosmos” sur Youtube qui affiche déjà plus de 3,5 millions de vues, le projet s’est écoulé à près de 4 000 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation.