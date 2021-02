Ninho collabore avec la star NBA, Serge Ibaka sur « Champion »

Le poids lourd du rap français en collaboration avec la star NBA Serge Ibaka dévoile

« Champion ».Un titre fort et personnel sur lequel Ninho, recordman de singles d’or, nous parle de son ascension fulgurante, loin des clichés que ce type de rencontre pourrait susciter, le message est sincère et porte les valeurs chères aux deux ambassadeurs.

« Vivre et mourir comme un champion les autres n’y croyaient même pas, comme un aigle j’ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la familia ».

Le rappeur fan de basket et le basketteur fan de rap ; deux champions pour une rencontre au sommet qui fut le point de départ de cette aventure.

Un Paris-Kinshasa qui a donné le titre « Champion ».Un clip tourné en République démocratique du Congo, la terre de leurs ancêtres.

Ninho introduit la narration à travers des séquences tournées sur le terrain de basket financé par la fondation du pivot des Los Angeles Clippers.Un road trip africain, signé Lucas Maggiori aka Styck une référence du milieu.

De Soprano à Maître Gims en passant par Fally Ipupa, Styck sait retranscrire visuellement les enjeux de ces moments particuliers où l’artiste laisse place à l’homme pour se raconter.

« Champion » est le premier volet d’une saga à l’initiative du basketteur international.

Des artistes originaires d’Afrique, de la Caraïbe et des Amériques ont rejoint cette aventure inédite : le projet ART.

« En 3 points » et sans rebond, le titre est déjà viral !