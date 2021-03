Bosh braque Rohff avec une arme, Validé 2 sous haute tension

La pression monte avant la sortie prochaine de la deuxième saison de Validé qui s’annonce très animée, le réalisateur Franck Gastambide poursuit le teasing avec une nouvelle photo inédite du tournage d’une scène sous tension avec Rohff et Bosh.

En plus d’un casting de haut standing, la saison 2 de Validé promet également comme pour la première saison un scénario palpitant selon les dernières révélations de Franck Gastambide et le dernier cliché publié par le réalisateur sur les réseaux confirme la tendance. Rohff avait regretté de ne pas pouvoir participer à la première saison de la série en raison de son passage en prison mais il a pu se rattraper avec cette nouvelle saison qui va le confronter au personnage de Karnage incarné par le rappeur Bosh, des premières photos du tournage avaient déjà été dévoilées à l’automne dernier avec une scène entre les deux rappeurs français.

Franck Gastambide vient donc de teaser une nouvelle photo de la seconde saison de Validé qui sera diffusée sur Canal Plus très prochainement, dans la suite de la série à succès Rohff se retrouve visiblement dans une situation compliquée sous la menace de Karnage comme l’ateste ce cliché, ce dernier n’a rien perdu de son caractère explosif.

Effectivement sur la photo partagé via le compte Instagram officiel de la série Validé, le rappeur du 94 fait face à Bosh toujours aussi menacant qui le tient en joue avec une arme à feu, ce dernier pointe un pistolet sur son visage, la scène se déroule dans une pièce sombre et ne nous donne pour le moment aucune indication sur la suite de l’intrigue. Housni semble donc s’être attiré quelques ennuis dans la suite de la série et pourrait être un personnage majeur du scénario dont Apash ne devrait pas figurer selon les récentes déclarations d’Hatik et dont une partie va se dérouler dans la ville Marseille.