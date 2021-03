Bakyl signe le “Contrat” dans son nouveau clip !

Bakyl, la signature de chez Wati-B nous dévoile le titre “Contrat“, un concentré de punchlines et de flow. Avec sa voix rocailleuse, Bakyl vient découper l’instrumentale façon égotrip ! Le clip joue avec les codes du grand banditisme à fond : grosses cylindrées, armes à feu, équipe de malfaiteurs, tout y est pour illustrer un titre qui met la pression, à la fois visuellement et musicalement !

Originaire de Stains (93), Bakyl est un rappeur du label Wati-B, connu notamment pour ses freestyles bouillants et ses collaborations avec des grands noms du rap français comme Sofiane, Niro ou Sifax. Bakyl a publié une série de freestyle intitulée « FDRS » entre 2017 et 2019. Le rappeur stanois est l’acolyte de Sofiane avec qui il a écrit « Ma cité a craqué » en 2017. Le clip du morceau cumule aujourd’hui plus de 25 millions de vues sur Youtube ! Bakyl revient en force avec son nouveau titre « Contrat » !

Le titre “Contrat” est également disponible sur toutes les plateformes de streaming !