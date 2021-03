Booba – Ultra [Album]

Booba va enfin dévoiler son très attendu son dixième album intitulé Ultra dont il a présenté le 5 novembre dernier le premier extrait avec le single 5G avant d’enchainer avec un second extrait en sortant le titre “Azerty”.

Il y a une peu plus de 15 jours, Booba avait confirmé sur son compte Twitter que ULTRA sera son ultime album avant de dévoiler les différentes dates d’expéditions des disques et vinyles de ce projet disponible sur les plateformes de streaming à partir de ce 5 mars et qui sortira à la fin du moins en version physique.

L’album sera disponible en écoute ci dessous à partir de minuit.

Tracklist de l’album Ultra de Booba :

1 – GP

2 – Azerty

3 – RST

4 – Bonne journée (feat. SDM)

5 – Mona Lisa (feat. JSX)

6 – Je sais

7 – 5G

8 – Vue sur la mer (feat. Dala)

9 – L’olivier

10 – VVV (feat. Maes)

11 – 31 (feat. Gato)

12 – Ultra

13 – Grain de sable (feat. Elia)

14 – Dernière fois (feat. Bramsito)