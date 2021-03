Youssoupha confirme son très attendu album commun avec Kery James et Médine

Youssoupha offre des étoiles à ses invités. Après nous avoir embarqué dans son univers visuel unique entre espace et authenticité, Youssoupha dévoile la dernière pièce du puzzle en offrant des étoiles à ses invités. La constellation NEPTUNE TERMINUS se composent de morceaux avec Dinos, Lefa, Jok’Air, Josman et Gal Faye.

Impatient de nous faire découvrir son nouvel album qui sera disponible le 19 mars, il en révèle quelques extraits inédits sur son site Internet, retrouvez-le dans les étoiles dès maintenant. En attendant le 19 mars prochain pour écouter “Neptune Terminus”, plus de deux ans après la sortie de son dernier projet le Prims parolier a également décidé de dévoiler chaque dimanche un freestyle inédit intitulé “GIMMICK”.

Lors du troisième épisode, Youssoupha a fait sensation en donnant quelques informations sur un album commun avec Kery James et Médine, attendu par le public depuis plusieurs années et dont aucun des trois rappeurs français n’a donné des nouvelles ces dernières années, le projet semblait avoir été annulé. Sur le couplet de “GIMMICK NUMERO TROIS”, Youss balance la phrase, “BFM c’est de la calomnie, le rap game c’est de la calomnie. Les rumeurs comme quoi Bomayé Musik c’est fini, calomnie. Kozi et moi, calomnie, S-Pi et moi, calomnie. Si t’entends que l’album de La Ligue ne sortira jamais, calomnie“. De quoi relancer les rumeurs sur la sortie de l’album de La Ligue qui devrait donc bien sortir un jour, reste à savoir quand.