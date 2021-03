Tony Yoka bat Tambwe Djeko par TKO [Vidéo]

C’est l’événement sportif de ce vendredi, le français Tony Yoka est monté sur le ring pour affronter le boxeur Belge d’origine congolaise Joel Tambwe Djeko pour tenter d’obtenir la ceinture de l’union européenne des lourds, le Parisien a remporté son combat qui s’est déroulé à Nantes, à la H Arena.

Alors qu’il vise ouvertement le titre mondial pour son premier championnat en pro, le boxeur français vient de franchir un nouveau palier dans sa conquête du titre suprême. Ce soir Tony Yoka a mené les débats face à son adversaire du jour dès le début de l’affrontement avant de remporter la victoire lors du douzième et dernier round par abandon. A 28 ans, il cumule désormais un total de 10 victoires avec 8 avant la limite et toujours 0 défaite. “Une victoire avant la limite et une belle ceinture” a-t-il commenté après son triomphe.