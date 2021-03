Mohamed Henni nu à Canet après la défaite de l’OM ? Le club se moque du Youtubeur

Ce dimanche soir pour le dernier match de Nasser Larguet à la tête d’Olympique de Marseille en attendant l’arrivée aux commandes de l’équipe du nouvel entraineur, Jorge Sampaoli, le club Phocéen a connu une nouvelle désillusion face à Canet-en-Roussillon évoluant dans le Championnat de France de football de National 2 qui vient de mettre Mohamed Henni dans une situation compliquée et devrait donner lieu à une situation insolite s’il tient parole.

Pour le compte des seizièmes de finale de la coupe de France, l’Olympique de Marseille a affronté le club de Canet-en-Roussillon dans un match à huis clos ce week-end. Face à une triste prestation des joueurs Marseillais, l’équipe de N2 a dominé la rencontre contre des Olympiens dépassés qui ont perdu le match 2 buts à 0 et sont donc éliminés de la compétition. Il ne reste désormais plus que le championnat de France de Ligue 1 pour l’OM actuellement positionné à la 8ème place du classement. Une défaite improbable que Mohamed Henni n’avait pas prévu et le Youtubeur avait même promis d’aller courir complètement nu dans le centre ville de Canet en cas de défaite de son équipe favorite. En effet très confiant avant la rencontre de ce dimanche le célèbre Youtubeur fan de l’OM s’était engagé a faire le tour de Canet à poil, “Si l’OM perd contre Canet-en-Roussillon, je viens en personne au Canet et je traverse tout le centre-ville tout nu. La vie de ma mère, je fais tout le centre-ville à poil en cavalant. Ce sera rapide, il fait 10 mètres” avait-il déclaré pour se moquer de l’équipe de Canet.

“On a perdu contre des saisonniers, on a perdu contre des plagiers. C’est grave, on est nuls. On perd contre Andrézieux, contre Carquefou, c’est quoi la prochaine ? Il y a un incendie à l’OM” a commenté Mohamed Henni dans sa vidéo de debrief d’après match mis en ligne sur sa chaine Youtube suite à la défaite de l’OM mais il ne s’est pas exprimé sur son pari. Mais le manager de Canet-en-Roussillon ne compte pas le lâcher, “J’attends Mohamed Henni à poil à Canet. Si tu m’entends Momo, on t’attend à poil. On va bien rigoler“ a-t-il lancé avec humour après la rencontre avant que le community manager du club ne poste la vidéo de la promesse du Youtubeur avec la légende “Commence à t’épiler“ tout en le mentionnant. Ce dernier est resté silencieux pour le moment mais vient de soutenir Booba en achetant 92 exemplaires de son nouvel opus Ultra.