Doc Gynéco arrêté par la police, il risque gros pour avoir giflé sa compagne

Alors qu’il a marqué l’histoire du rap français avec son album “Première consultation” paru au mois d’avril 1996 qui est s’écoulé à plus d’un million d’exemplaires, un des projets de hip-hop les plus vendus en France avec les classique “Né ici”, “Nirvana”, “Passement de jambes”, “Viens voir le docteur” ou encore “Dans ma rue”, Doc Gynéco vient de faire parler de lui dans les médias pour une toute autre raison que la musique.

En effet Doc Gynéco vient de faire la Une des médias après avoir été arrêté par la police puis d’être mis en garde suite à une accusation pour des violences conjugales présumées selon des faits révélés par le quotidien Le Parisien. Selon les révélations du journal, les faits ont eu lieu hier en début de soirée au domicile de Doc Gynéco et de sa compagne situé dans le 18éme arrondissement de Paris. Une riveraine a appelé la police pour donner l’alerte suite à une violente dispute entre eux. A l’arrivée sur place, les forces de l’ordre ont découvrir la femme du rappeur français avec des marques ainsi que des blessures au visage et un œil gonflé. Cette dernière a été rapidement emmené à l’hôpital pour être soignée et l’artiste a été interpellé pour être placé en GAV.

L’Agence France Presse a ensuite confirmé que Doc Gyneco a bien été placé ce mercredi en garde à vue, soupçonné de “violences volontaires par conjoint”, a appris l’AFP auprès du parquet de Paris, confirmant l’information du Parisien et du Point. Il a reconnu les faits après son arrestation et a avoué avoir giflé sa femme à plusieurs reprises. Le commissariat du 18éme arrondissement a ouvert une enquête pour éclaircir cette affaire alors que la compagne du rappeur ne devrait pas porter plainte contre lui mais il risque tout de même d’être inculpé si les faits reprochés à l’ancien chroniqueur de l’émission Touche Pas Mon Poste sont avérés.