Dosseh enflamme la toile vêtu d’un slip multicolore en plein freestyle, il réagit !

Après ses titres “Famiglia e grande”, “A45”, ou encore “Place de l’étoile” en featuring avec Gazo qui cumule plus de 3 millions de vues, Dosseh a récemment fait son retour avec un nouveau single inédit intitulé “Cardio”, un morceau sombre composé par Ken&Ryu poignant accompagné d’une vidéo lyrics réalisée par AVLANCHE qui saura donner un second souffle au Rap Français mais c’est pour une autre raison qu’il vient de faire parler de lui sur la toile.

La semaine dernière, Dosseh a fait un énorme buzz sur Twitter bien malgré lui pour son freestyle Colors du mois de mai 2019 disponible sur Youtube dans lequel il interprète en freestyle torse nu vêtu d’un jean avec le haut de son caleçon apparent, sauf qu’un fan s’est amusé à réaliser un montage de cette vidéo en affichant le rappeur français vêtu cette fois ci d’un slip multicolore et le pantalon rabaissé juste au dessus des genou ce qui a bien fait rire les internautes sur le réseau social suscitant des nombreuses réactions.

Un internaute surnommé “Deaz” a en effet repris le clip original du freestyle pour Colors de Dosseh en modifiant sa tenue pour l’afficher avec un sous-vêtement multicolore avec la légende “C’est quoi pour vous le COAT (Colors of all time) ? Personnellement celui de Dosseh est incroyable” avant d’ajouter le commentaire “Att mais il lui manque quelques chose la ?”, la vidéo a enflammé la toile avec plus de 33 000 “J’aime” et plus de 9 000 “Retweets”, la séquence cumule désormais près de 4 millions de vues.

Le buzz de cette vidéo n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé qui s’est amusé de ce montage le concernant. “Bande de ba*ards même moi j’ai buggé au début” a commenté avec humour dans une premier temps Dosseh sur Twitter en ajoutant plusieurs émojis mort de rire. “Mdr donc là je me réveille et je vois que je deviens internationalement connu grâce à un vidéo-montage où on m’a foutu un slip multicolore… En sah ? Quelle époque Je retourne dormir” a-t-il ensuite ajouté.

Bande de batards même moi j’ai buggé au début 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/igBAz3Vn5h — D O $ $ A V € L I (@DossehLaFamine) March 5, 2021