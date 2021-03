Lil Durk : 1 mort et 7 blessés suite à une fusillade en plein concert

Un tragique fait divers a eu lieu lors du dernier concert de Lil Durk ce week-end dans la ville de Dallas l’événement s’est terminé en fusillade faisant une victime et plusieurs blessés.

Dans la nuit du 19 mars au 20 mars, Lil Durk a effectué un show dans la ville située au Texas à l’occasion de l’organisation d’un afterparty qui s’est déroulé au Pryme Bar sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’artiste originaire de Chicago, au alentour de 1 heure du matin un incident a éclaté.

En effet le concert a viré au drame lorsqu’un individu muni d’une arme s’est mis à tirer plusieurs fois dans la foule, les tirs ont touché des nombreuses personnes faisant sept blessés et un mort suite au décès d’une jeune femme âgée de 21 ans qui a malheureusement succombé à ses blessures, le rappeur américain n’a pas été ciblé par les tirs et s’en est sorti indemne. D’après les premières informations des médias américains, une embrouille a éclaté dans le club entre deux personnes, un témoin de la scène a tenté en vain d’apaiser les tensions, la bagarre a pris fin lorsque que l’un d’eux a sorti son arme. L’auteur des coups de feu a réussi à prendre la fuite après la fusillade, les forces de l’ordre recherchent activement l’individu et ont lancé un appel aux personnes pouvant fournir des informations pour le retrouver.