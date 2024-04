50 Cent jubile, Chris Brown va démonter Quavo

Fini les clashs Kendrick Lamar, Drak et J.Cole, place à Chris Brown et Quavo ! 50 Cent se frotte les mains !

Le rap US est en ce moment, pour le plus grand bonheur de 50 Cent qui ne manque pas d’en profiter. Tout comme Booba en France, Fifty est un fan invétéré des clashs et des provocations. Le rappeur de New York se délecte de la guerre de mots qui oppose actuellement les deux artistes.

50 Cent se régale du clash entre Chris Brown et Quavo !

Sur Instagram, l’interprète de “Get Rich Or Die Tryin'” a même commenté la situation avec un enthousiasme non dissimulé : “Je ne sais pas pourquoi j’aime autant ça, mais j’adore ! Ça va chauffer, Chris Brown va lui éclater la tête !“. On le sait, 50 Cent s’est bâti une réputation de provocateur, appréciant les clashs et les moqueries sur les réseaux. Avant même d’être connu, il n’hésitait pas à fanfaronner sur ses plans de braquage chez Jay-Z, P.Diddy et d’autres stars du rap.

Pas étonnant donc qu’il se retrouve comme un poisson dans l’eau dans cette nouvelle joute verbale du rap américain. Mais que cherche vraiment 50 Cent dans tous ces conflits entre les rappeurs ? Simple plaisir de voir le feu couler entre eux ou est-ce une manière de se rappeler au bon souvenir du public en relançant lui-même la machine à clash ? Ou encore relancer l’intérêt du public pour le rap US ? 50 Cent ne manque jamais une occasion de relancer les hostilités dans les différentes embrouilles du game.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : ce nouveau clash met le feu au rap US et 50 Cent en profite pour relancer le buzz. Le public attend avec impatience la suite de ce duel verbal entre Chris Brown et Quavo. “Oh mon Dieu, je viens juste d’écouter, si Quavo ne revient pas avec du lourd, c’est fini pour lui…” a aussi réagi Fifty concernant le membre du groupe Migos après l’attaque musicale de Breezy.