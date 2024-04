Bianca Censori dans les films pour adultes de Kanye West ? L’étonnante demande

La rumeur s’est confirmée : Kanye West va produire des films pour adultes ! Ye vient en effet de faire lui-même l’annonce du Yeezy P*rn sur son compte Twitter, et rapidement le sujet a été détourné vers la participation de Bianca Censori à ce projet, en référence à ses tenues osées.

Bianca Censori dans des scènes interdites aux moins de 18 ans pour Kanye West ?

Kanye West est visiblement un amateur de films réservés aux adultes, ayant déjà confié par le passé être adepte de la p*rn*graphie. Il pousse désormais le vice encore plus loin en créant son propre studio pour réaliser des longs métrages destinés aux adultes via sa marque Yeezy, en créant une nouvelle structure autour de cette société. Pour la mise en place de ce projet, le rappeur américain devrait s’entourer de Mike Moz, un expert dans le domaine. Le Youtubeur américain Adam22 a réagi à cette information en réponse aux questions de TMZ en demandant à Bianca Censori de ne pas s’impliquer dans le tournage des films.

Adam22 a quelques conseils pour Kanye West avant ce nouveau projet d’envergure, et le principal est de ne pas laisser Bianca Censori avoir des ébats avec d’autres personnes devant la caméra. Le podcasteur s’est exprimé sans mâcher ses mots ce jeudi sur le Yeezy P*rn que Ye veut lancer très prochainement. Il a d’abord avoué que la vision de l’ex-mari de Kim Kardashian pourrait apporter une autre perspective de la créativité dans le domaine des tournages pour adultes et “pimenter les choses dans l’industrie”, qui est parfois redondante en produisant toujours la même chose. Adam Grandmaison, de son vrai nom, met en garde le chanteur de ne pas mélanger le privé et le professionnel.

“Je suppose que probablement Kanye ne voudrait pas avoir à faire avec les conneries qui viennent avec votre femme faisant du p*rn*“ commente le Youtubeur, qui est bien placé pour s’exprimer sur le sujet, car il en a fait l’expérience en 2023 avec sa femme en diffusant du contenu pour adultes, par exemple sur OnlyFans ou d’autres plateformes dédiées, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques, notamment pour une scène avec un autre homme, l’acteur Jason Luv. Il espère que Bianca Censori ne fera pas cette erreur, ajoutant qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête de Ye, qui ne manque jamais de surprendre tout le monde avec ses agissements, comme en laissant sa compagne se promener en public dans des tenues provocatrices ces derniers mois.