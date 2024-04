Kanye West se lance dans les films osés pour adultes

Accusé d’être à l’origine des tenues provocantes portées par certaines femmes, Bianca Censori, la compagne de Kanye West, vient d’avoir une idée très “osée” ! Le rappeur américain va bientôt lancer son propre studio et sa propre marque de films pour adultes, une nouvelle pour le moins inattendue.

En finalisation du second volet de son projet commun avec Ty Dolla $ign, “Vultures 2”, qui devrait sortir au mois de mai prochain et sur lequel devraient figurer des featurings avec Young Thug, Kid Cudi, Lil Wayne et Kodak Black, Kanye West s’est également investi dans un autre projet assez insolite et qui pourrait lui rapporter gros. Ye va créer une nouvelle société pour se lancer dans le marché des films interdits aux moins de 18 ans.

Un représentant de Kanye West a révélé l’information au média TMZ : le chanteur étudie cette possibilité depuis un bon moment. En lançant sa propre entreprise, il va mettre en place son propre studio destiné à la réalisation de films, même dans la catégorie assez spéciale de filmer des gens pendant leurs ébats amoureux. En collaboration avec différents associés, Ye est sur le point de concrétiser ce projet dont les discussions sont en cours.

Kanye West s’est mis en relation avec Mike Moz, l’ancien mari de Stormy Daniels, expert dans le domaine, afin de mener au mieux la création de cette entreprise qui sera une division de divertissement pour adultes, affiliée au sein de la société mère Yeezy.

