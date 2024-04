Bianca Censori choquée, Kanye West frappe par erreur un suspect

Quelques jours après l’agression présumée de Bianca Censori à Los Angeles, impliquant le rappeur Kanye West, de nouvelles informations éclairent la situation.

Selon un article récent de la presse américaine, Ye aurait confondu sa cible lors de l’altercation en tentant de défendre sa compagne. Le rappeur de 46 ans se trouvait à l’hôtel Chateau Marmont lorsqu’il a eu une altercation avec un individu que Bianca Censori accuse d’agression physique et se*uelle. Le suspect lui aurait mis les mains sous la robe et tenté de l’embrasser, ce qui aurait provoqué la colère de Kanye West. D’après TMZ, Kanye aurait agressé l’un des propriétaires de nombreux bars et restaurants à Los Angeles, mais il semblerait qu’il se soit trompé de personne. Les individus ciblés seraient les jumeaux Mark et Jonnie Houston, célèbres propriétaires d’établissements branchés dans la ville.

Kanye West a frappé le mauvais jumeau pour venger Bianca Censori

Kanye West et Bianca Censori affirment que l’altercation a été déclenchée après que la jeune femme ait été bousculée par l’un des frères Houston et ensuite agressée. Cependant, des sources proches de TMZ affirment qu’il n’y a aucune preuve tangible pour étayer ces allégations, qualifiant les affirmations de Bianca Censori de “totalement infondées et simplement inexactes”. L’incident s’est déroulé rapidement dans le hall bondé de l’hôtel. Après avoir été bousculée, Bianca Censori aurait quitté les lieux pour rejoindre des amis à l’extérieur. Peu de temps après, Ye aurait confronté l’individu en question à sa table, lui assénant un coup de poing au visage. Cependant, selon les dernières informations, il aurait frappé le mauvais suspect, confondant les jumeaux Houston.

À ce stade de l’enquête, des zones d’ombre subsistent sur le déroulement des faits. Les autorités montent actuellement un dossier pour déterminer les suites à donner à cette affaire, et des discussions sont en cours pour décider si des accusations officielles seront portées contre Kanye West. “C’était une agression physique et se*uelle, et toute tentative de minimiser la gravité de ce qui s’est passé est répugnante et vile”, a commenté un représentant de Ye.