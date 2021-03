Kalash Criminel et Tovaritch énervés dans Street Fight : “F*ck Charlie Hebdo”

“F*ck Charlie Hebdo, encore une polémique, la concu’ est squelettique”

Tovaritch revient avec son nouveau single “Street” Fight en featuring avec l’artiste de Sevran Kalash Criminel, un gros banger sur-vitaminé ponctué de punchlines percutantes qui nous fait plonger dans l’univers du célèbre jeu vidéo.

“En Afrique, on a connu la guerre, l’ebola, le sida, la famine, wesh, est-ce que tu penses qu’on a vraiment peur du COVID ?”

Après « Révolution » où le rappeur franco-russe prenait position sur des questions d’actualité, puis « Terrain » qui mêlait spiritualité et sport, Tovaritch revient très fort avant la sortie de son album. Le public avait découvert Tovaritch et sa série de freestyles intitulée « BRATVA » cumulant plus de 38 millions de vues sur YouTube et 30 millions de streams. Aujourd’hui, il propose des textes plus travaillés, tout en gardant sa marque de fabrique : des productions énergisantes, des punchlines acerbes, accompagnés de clips énergiques.