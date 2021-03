Accusé d’agressions sexuelles, Pierre Ménès se faire virer du jeu FIFA

La polémique concernant Pierre Ménès ne cesse d’enfler depuis le début de cette semaine, accusé d’agressions sexuelles suite à la diffusion du documentaire “Je ne suis pas une salope” sur Canal +, le journaliste sportif a été sévèrement pris à partie sur les réseaux sociaux lundi dernier pour la censure d’un passage le concernant et avait décidé de s’exprimer pour tenter de s’expliquer en direct dans l’émission “Touche Pas A Mon Poste” afin d’essayer d’apaiser les esprits mais en vain.

En effet Electronic Arts France a pris très au sérieux les accusations faites contre Pierre Ménès qui collabore depuis 2017 avec l’éditeur des jeux vidéo pour réaliser les commentaires des matchs dans la simulation de football FIFA et vient de réagir à cette affaire via un communiqué publié sur les réseaux pour indiquer la fin de son partenariat avec le journaliste de Canal Plus.

EA France annonce avoir pris la décision de mettre fin à sa collaboration avec Pierre Ménès alors que ce dernier s’occupe avec Hervé Mathoux des commentaires de la version française du jeu FIFA depuis 2017, “Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA SPORTS FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu.” a déclaré l’éditeur sur Twitter.

“Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix” a ensuite précisé EA France sur le réseau social pour expliquer comment de ne plus entendre les commentaires de Pierre Ménès dans le jeu.