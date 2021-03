Booba dézingue Pierre Ménès accusé d’agressions sexuelles et ça fait très mal

En attendant de dévoiler au début du mois d’avril sa troisième collaboration avec le rappeur SDM sur le single “Daddy” extrait du nouvel album de ce dernier, Booba continue de réagir à l’actualité du moment ou à tacler ses rivaux via le compte Instagram de La Piraterie comme suite à l’annonce des ventes de SCH mais cette fois ci c’est Pierre Ménès qui vient d’en faire les frais.

En 2019, Booba s’en était déjà pris à Pierre Ménès pour sa réaction à la déclaration de Lilian Thuram faisant suite aux insultes racistes à l’encontre du joueur Belge de l’Inter Milan, Romelu Lukaku en Serie A, “les blancs pensent être supérieurs” avait déclaré le Champion du Monde français en 1998 suite à cette polémique il y a deux ans. “J’ai essayé de le mettre au foot, même s’il n’avait aucun talent. Il y est allé, et au bout de deux fois, il a dit : “Papa, je n’y vais plus”. Et quand j’ai demandé pourquoi, il a répondu : “On ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne me passe pas la balle, on ne prend pas la douche avec moi…” avait répondu le consultant de Canal + pour tenter de se défendre avant de se retrouver sous le feu des critiques. Une affaire qui n’avait pas échappé au DUC à l’époque et il avait réagi à cette affaire dans une story Instagram en postant un extrait du passage télévisé en 2016 de MHD dans l’émission “Salut les Terriens” avec Pierre Ménès à ses côtés faisant un dérapage raciste à l’encontre du Prince de l’Afro Trap.

“Je crois que je me suis très mal exprimé ou qu’on m’a très mal compris. Je suis contre toute forme, je dis bien toute forme, de racisme et il me semble l’avoir déjà prouvé à maintes reprises. Si j’ai pu blesser involontairement certain(e)s j’en suis profondément désolé.” avait tenté de se justifier le journaliste sportif sur ce dossier mais aujourd’hui il se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique sur fond d’agressions sexuelles cette fois-ci pour des propos sexistes envers des collègues de travail féminines qui ont décidé de sortir du silence pour dénoncer son comportement suite à la diffusion du reportage “Je ne suis pas une salope” mais qui a été en censuré par Canal +, la chaine cryptée a décidé de ne pas diffuser un extrait du documentaire avec Pierre Ménès.

Depuis l’affaire fait débat et l’éditeur de jeux vidéo EA France a décidé d’annoncer la fin de sa collaboration avec le journaliste en charges des commentaires du jeu FIFA depuis 2017 alors que Canal Plus a décidé de lancer une enquête en interne, ce qui n’a pas manqué de susciter la réaction de Booba via le compte “Lapiraterieoficial” en postant une capture d’écran d’un tweet du media Twitter, Mediavenir avec le message “FLASH – Une enquête interne a été ouverte par #CanalPlus dans l’affaire Pierre Ménès. De nouveaux éléments révèlent que le journaliste attaquait aussi “les Noirs, les Arabes, les femmes, les homosexuels” avec de nombreuses insultes ou stéréotypes. (Mediapart) #PierreMenes” avec la légende “Le casier s’alourdit. Il est chaud gros Pierrot triple menton“ pour prendre position dans les accusations concernant Pierre Ménès.