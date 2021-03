Booba démontre qu’il a battu SCH sur les streams

Détrôné par SCH du titre du meilleur démarrage de l’année, Booba a tout de même tenté de démontrer qu’il a fait mieux que l’artiste Marseillais sur les streams dans le Top Singles de Spotify grâce au succès de sa dernière collaboration avec JSX sur les chiffres en première semaine qui a été en tête du classement des titres les plus écoutés en France sur la plateforme de streaming pendant plusieurs jours.

Avec Ultra, Booba avait réussi l’exploit de battre plusieurs records en explosant les scores avec les streams cumulant 9 millions d’écoutes le jour de la sortie de l’album faisant le plus gros démarrage de l’année et en écoulant 39 000 copies de son projet sur une semaine. Des chiffres rapidement battus quelques semaines après par SCH, son album JVLIVS II a réalisé un véritable braquage effaçant les précédents records de B2O avec 11 millions d’écoutes en 24 heures à sa sortie. Une performance qui s’est ensuite confirmée avec les ventes sur les 7 premiers jours établies à 63 000 exemplaires ainsi qu’un disque d’or obtenu en seulement 4 jours.

Le rappeur Français de 44 ans avait déjà réagi dans un premier temps cette semaine dans une story du compte Instagram La Piraterie pour démontrer qu’au niveau du ratio nombre des titres de l’album et nombre d’écoutes, il devance finalement le S réalisant donc plus de streams par morceau, « Victoire » avait-il ajouté en commentaire de la publication.

Booba n’a pas lâché l’affaire et vient encore de poster une copie d’écran via le profil La Piraterie sur Instagram avec le classement du nombre d’écoute par single en première semaine sur Spotify avec le titre “Mona Lisa” (4 186 609 écoutes) faisant le plus gros score sur cette période devant le morceau “Mannschaft” de SCH en compagnie de Freeze Corleone (3 574 023 écoutes), “Crack” (3 146 751 écoutes) et “Mode Akimbo” (2 949 932 écoutes). Le DUC a donc fait mieux que le S sur le single le plus streamé sur 7 jours à sa sortie.