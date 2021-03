Vald : la production de The Voice n’était pas convaincue par sa participation

Samedi dernier, Vald a fait sa grande première dans l’émission The Voice sur TF1 qui a un peu déçu les fans du rappeur d’Aulnay Sous Bois car son intervention a été très courtes mais il fera son retour dès la semaine prochaine pour coacher les candidats du célèbre télé-crochet qui vont interpréter l’un de ses morceaux.

Vald a eu l’honneur de rejoindre l’équipe de Marc Lavoine dans The Voice pour l’assister même si sa première apparition n’a durée que quelques secondes, il sera à nouveau présent samedi prochain pour aider les candidats afin de faire une reprise de son morceau “Deviens génial” mais le choix du chanteur et acteur français d’invité le rappeur avait surpris la production de l’émission.

Dans une interview pour le Figaro, Pascal Guix producteur de The Voice s’est confié sur les dessous de cette décision prise par Marc Lavoine, “Quand il nous a dit qu’il songeait à lui, on a tous eu les yeux écarquillés. On ne s’y attendait pas forcément. On s’est alors posé tout un tas de questions notamment si l’artiste serait à l’aise dans l’émission. Pour nous convaincre, Marc Lavoine nous a fait découvrir plusieurs titres de Vald” a-t-il expliqué.

“J’avais une image de lui d’un rappeur un peu dur avec des textes assez osés. Et la partie que je ne connaissais pas était le rap conscient avec de beaux textes” a précisé Pascal Guix lors de cet entretien au sujet de Vald et de sa surprise de découvrir les différents talents de ce dernier qui ne fait pas que du rap dur. “Il a confié aux talents qu’il a écrit ce titre pour son fils qui en l’accompagnant au parc ne le voyait pas jouer avec d’autres enfants. Ça l’a, à la fois, attristé et inspiré un texte très fort sur l’acceptation de soi et des autres” a-t-il ajouté concernant le single “Deviens génial”, rendez vous ce samedi 3 avril pour découvrir l’interprétation de ce titre par les candidats de The Voice.