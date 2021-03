Freeze Corleone et SCH réunis pour l’un des meilleurs clips de l’année

Le clip est carrément incroyable mec !

C’est l’un des plus gros succès du dernier album de SCH avec déjà plus de 6 millions de streams sur Spotify depuis la 19 mars et une première place au Top Singles pendant plusieurs jours, le rappeur Marseillais a décidé de présenter le visuel du morceau Mannschaft en compagnie de Freeze Corleone.

On l’attendait depuis plusieurs jours et c’est enfin en ligne. SCH poursuit l’exploitation de son album JVLIVS II déjà certifié disque d’or avec plus de 70 000 ventes depuis une semaine en dévoilant sur sa chaine Youtube ce mercredi soir le clip dela collaboration avec Freeze Corleone sur le titre Mannschaft produit par SLK pour Katrina Squad, la vidéo a été réalisée par Gregory Ohrel et produite par Pelican Paris.

Après le succès commercial phénoménal du volume 2 de JVLIVS et avoir fait l’éloge de Freeze Corleone dans plusieurs interviews, le S fait plaisir à ses fans avec ce clip dans lequel les deux rappeurs français se retrouvent tous les deux dans une mise en scène avec des univers très différents et opposés, l’un dans un espace très chic de luxe et l’autre dans une cité ainsi que tous les clichés qui vont avec.

La mise en image de titre est sans aucun doute l’un des meilleurs clips de ce début d’année 2021 et l’artiste Marseillais encore frappé très fort après le visuel de “Marché Noir” affichant près de 8 millions de vues. Le nom de du single Mannschaft fait référence au célèbre surnom de l’Équipe d’Allemagne de football, quadruple vainqueur de la coupe du monde (1954, 1974, 1990, 2014), un choix vraisemblablement inspiré par les origines du nom de famille allemand Schwarzer de SCH.