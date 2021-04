Triste et très affecté, Brahim Bouhlel demande pardon au peuple marocain

Brahim Bouhlel présente publiquement ses excuses au peuple marocain

L’acteur français originaire de Seine-et-Marne propulsé grâce à “Validé” a finalement pris conscience de la gravité de ses déclarations et a présenté des excuses suite à sa vidéo ou il se moque avec un autre acteur, Hedi Bouchenefa à l’affiche du film “En Passant Pécho” ainsi que le snapchateur Zbarbooking des enfants et des femmes qui vivent au Maroc enchainant les clichés sur le pays du Maghreb.

Après la diffusion de la séquence qui fait polémique et n’a fait rire personne, Brahim est sorti du silence sur son compte Instagram pour essayer de se faire pardonner, il a tout d’abord écrit un message, “Bonsoir à tous. Je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain. Je voulais vous dire que dans cette vidéo, ma volonté n’était autre que de justement me moquer des gens qui véhiculent ces clichés c’était complètement parodique. Je joue un personnage. J’essayais d’être drôle mais je reconnais que je me suis totalement planté“ décrit-il pour tenter de s’expliquer.

“J’aime profondément ce pays et ses habitants. Je passe chaque jour du temps avec les enfants qui apparaissent sur cette vidéo. Ce soir, je suis complètement effondré en prenant conscience du mal que j’ai fait. Je comprends à quel point mes propos sont graves et c’est pour ça que je vous demande sincèrement pardon” a-t-il ensuite ajouté tout en désactivant les commentaires sur sa publication pour éviter de se lyncher par les internautes avant de poster également sur le réseau social un long communiqué. Des propos qui n’ont pas convaincu grand monde, ce mardi soir l’acteur était toujours sur le feu des critiques et plusieurs rappeurs français se sont exprimé pour condamner son comportement envers la communauté Marocaine.

