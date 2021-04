Brahim Bouhlel risque gros pour s’être moqué des Marocains

La sanction à l’encontre de Brahim Bouhlel et ses acolytes pourrait être lourde, selon les dernières informations des médias Marocains, le comédien français et son ami un influenceur franco-marocain du nom de Zbarbooking sont toujours en garde à vue. Ils sont en état d’arrestation et un mandat d’arrêt international a été émis contre Hedi Bouchenafa, l’acteur étant retourné en France avant que l’affaire n’éclate publiquement.

En début de semaine le procureur du tribunal de Marrakech a ouvert une enquête suite aux propos dégradants de Brahim Bouhlel, Hedi Bouchenafa et Zbarbooking à l’encontre des Marocaines et d’enfants mineurs après la diffusion d’une vidéo “parodique” qui a indigné tout un peuple, “J’ai été très choqué par les propos tenus à l’encontre des enfants surtout, qui ont été humiliés par des propos abominables, haineux et injurieux”, a déclaré le président du Club des avocats au Maroc au Parisien, Mourad Elajouti sur cette vidéo qui fait scandale dans le pays depuis quelques jours et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Les prévenus encourent une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et un peu moins de 2 000 euros d’amende, pour le moment procureur du roi à Marrakech n’a pas pris sa décision sur ce dossier mais a décidé de prolonger la garde à vue de l’acteur français et du Snapchateur. “Ces paroles touchent à l’honneur et nuisent à la personnalité de ces enfants et celle de la femme marocaine. Ils ont véhiculé cette image sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. La sanction sera à la hauteur de la loi. Ils encourent de 1 à 3 ans de prison, d’après ce que je pense et une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 dirhams.” a expliqué Maître Abderrazaq Gotty, un avocat au barreau de Marrakech au média 360.