Kaaris a-t-il été en froid avec Therapy ? Il répond !

A l’occasion de la sortie de son nouvel album “Château Noir” qui est une réédition du projet “2.7.0” paru à la rentrée 2020 avec 11 inédits en plus de l’édition classique, Kaaris assure la promotion de cet opus en enchainant les interviews dans les médias comme récemment pour Booska-P en s’exprimant sur sa nouvelle collaboration avec Therapy tout répondant s’il a été en froid avec le label de production musicale pendant une certaine période.

Riska s’est expliqué sur des éventuelles rumeurs selon lesquelles il auraient eu un différend avec Therapy car ils n’ont pas travaillé ensemble pendant plusieurs années suite à la sortie de l’album Or Noir, le rappeur de Sevran a formellement démenti les spéculations à ce sujet, “On a fait les projets (Or Noir 1 et 2) et a un moment Mehdi (Therapy) il ne voulait plus produire un artiste. Il voulait continuer à faire de la musique mais produire un artiste il ne voulait plus.” a-t-il déclaré.

“Therapy voulait prendre une autre direction, moi aussi j’ai voulu prendre une autre direction, mais il n’y a jamais eu d’animosités. On est toujours resté poto, on a juste pris des chemins différents. On a bossé chacun de notre côté et puis c’est tout.” a ajouté Kaaris sur ses liens avec Therapy avant de certifier “C’est ça l’histoire” alors qu’il a rassuré ses fans le week-end dernier sur son état de santé après un court passage à l’hôpital il y a quelques jours et qu’il a confirmé la sortie d’un nouveau projet à venir avec le label de production musicale dans une autre interview.