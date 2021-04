Helen McCrory : l’actrice de Peaky Blinders et Harry Potter est décédée à 52 ans

La triste nouvelle est tombée ce vendredi soir, l’actrice britannique Helen McCrory est décédée à l’âge de 52 ans, son mari Damian Lewis a annoncé le décès de sa femme sur les réseaux sociaux.

Helen McCrory est connue pour son rôle de Narcissa Malefoy, la mère de Drago Malefoy dans les trois derniers films de la série Harry Potter et pour son interprétation de Elizabeth « Polly » Gray dans la série télévisée Peaky Blinders dans laquelle elle incarne la tante de Thomas « Tommy » Shelby.

L’actrice est morte ce vendredi 16 avril 2021 à la suite d’une longue bataille contre le cancer du sein, en couple avec l’acteur britannique, Damian Lewis (Band of Brothers, Life

Homeland, Billions), elle a eu deux enfants, Manon en 2006 et Gulliver en 2007.

“C’est le coeur brisé que je vous annonce qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante Helen McCrory est paisiblement morte chez elle, entourée d’une vague d’amour de ses amis et ses proches. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l’aimons et savons à quel point nous avons été chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a brillé si fort. Vas-y maintenant, ma petite, rejoins le ciel, et merci”, a déclaré son mari dans une long message sur Twitter.