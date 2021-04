La Fouine revient avec des titres purement rap aux grosses punchlines

Après « Millions », La Fouine a récemment présenté « Sacoche », son nouveau single drill dont dont le clip disponible sur Youtube cumule plus de 600 000 vues, le lancement de ce second morceau a été l’occasion pour le rappeur de Trappes d’annoncer son prochain album nommé « XXI », dont la sortie est prévue le 21 Mai 2021.

Avec l’album « XXI », désormais disponible en pré-commande, La Fouine revient sur des beats signés par certains des producteurs phares du moment tels que Yasko Beats, Dada, Davidovitch ou encore Og Celeste, en plus de titres purement rap aux grosses punchlines, l’artiste nous délivrera également des morceaux plus mélodieux et chantés.

Avant de nous dévoiler ce huitième album studio de sa carrière, qui sera apparemment son meilleur opus depuis son apogée, La Fouine présente aujourd’hui « Tour De La Zone » sur ses réseaux. Un titre à travers lequel il évoque sa réussite malgré son adolescence « bloqué dans la zone », les valeurs familiales, l’importance de se rappeler d’où l’on vient pour faire patienter ses fans avant de découvrir son nouvel opus à la fin du mois de mai prochain.