Mohamed Henni va se jeter dans la Seine si le PSG élimine Manchester City

Après avoir annoncé qu’il est prêt à monter sur la Tour Eiffel complètement à poil en cas de qualification du Paris Saint Germain en demi-finale de la Ligue des Champions avant la double confrontation face au Bayern Munich, Mohamed Henni vient encore de se lancer un défi totalement fou.

Alors que les fans du PSG attendent toujours qu’il escalade tout nu le célèbre monument Parisien suite à l’élimination du Bayern par le champion de France en titre le 13 avril dernier, Mohamed Henni vient encore de faire le buzz sur son compte Instagram ce mercredi soir en annonçant que si Paris arrive en finale de la ligue des champions cette saison, il est prêt à se jeter dans la Seine.

En effet le Youtubeur français, supporter de l’Olympique de Marseille vient de déclarer être prêt à se jeter dans la Seine si le PSG se qualifie face à Manchester City, Momo rêve de voir les Citizens éliminer le club Parisien lors de cette demi-finale de Champions League, un souhait plutôt bien engagé car les joueurs de Pep Guardiola ont remporté le match aller au Parc des Princes ce mercredi soir sur le score de 2 buts à 1 et ont pris une sérieuse option pour la qualification en finale.

“Si le PSG va en finale je me jette dans la Seine et la vie de ma mère je le fais ce pari , COME ON CITY” a ajouté l’influenceur en légende de sa vidéo mise en ligne sur son compte Instagram dans laquelle il s’affiche devant la fleuve vêtu d’un bas de survêtement et d’un maillot de Manchester City, “J’y vais je bois la tasse et je fais la fontaine” s’est-il amusé commenter.