Damso détrône Booba et SCH avec “Morose”, N°1 des démarrages

Morose réalise le meilleur démarrage de l’année

Les premiers chiffres sont phénoménaux pour Damso et le succès se poursuit depuis la sortie de l’album ce jeudi avec à la clé un premier record qui vient tout juste de tomber, un exploit qui efface les scores de Booba et SCH grâce au morceau “Morose”, numéro un du classement des titres les plus écoutés sur Spotify depuis ce vendredi.

Damso N°1, QALF Infinity a déclenché un raz-de-marée

En effet depuis hier, Dems a réussi à placer au total 25 singles extraits de QALF et de sa réédition dans le TOP 50 sur Spotify France, un exploit inédit pour un rappeur français, les 11 morceaux de QALF Infinity occupent d’ailleurs les 11 premières places de ce classement avec le titre “Morose” en tête, la réussite pour l’artiste Belge avec ce nouvel opus est total. Le projet totalise 8,67 millions de streams uniquement sur Spotify France, 3ème meilleur démarrage juste derrière les 9,2 millions de streams de Booba avec les 14 titres de “Ultra” et les 11,3 millions de streams de SCH avec “Jvlivs 2”.

Les hommes mentent mais pas les chiffres

Mais l’interprète du tube “Macarena” a réussi à battre les deux rappeurs français le S et B2O sur le meilleur démarrage d’un single sur 24 heures via Spotify pour cette année avec un total de 1 038 449 streams sur une journée juste devant “Mannschaft” du Marseillais et Freeze Corleone avec 986 977 streams et “Mona Lisa” du DUC et JSX avec 916 761 streams sur la même période le single “Vantablack” prend également la 3ème place de ce classement à Kopp avec 977 897 streams et enfin “Dose” également issu de “QALF Infinity” prend la 5ème place avec 878 650 streams.

Pour finir Dems entre aussi dans le Top Monde avec dix morceaux de son album sur la plateforme de streaming.