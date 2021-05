Imen Es surprend en révélant sa grossesse et la naissance de son fils

Félicitations à elle et son époux

Imen Es s’était faite très discrète ces derniers mois ce qui avait intrigué ses fans, en faite la jeune chanteuse de 22 ans attendait un heureux qu’elle souhaitait garder secret avant de l’annoncer officiellement aux fans mais l’information avait finalement fuité à son grand regret.

Imen Es vient d’accoucher de son premier enfant le 8 mai, elle a finalement attendu son accouchement pour s’exprimer et prendre la parole afin de révéler la naissance de son fils tout en adressant un message très touchant sur son compte Instagram envers son public alors que son long silence avait suscité l’inquiétude de ses fans notamment suite aux différentes spéculations.

“Il y a quelque jours on m’a volé un moment très important pour moi, un moment que j’attendais depuis maintenant 9 mois… C’était une surprise pour beaucoup d’entre vous mais on m’a priver de ce jolie moment entre vous ma communauté et moi, j’ai préféré rester dans le silence et attendre le jour J. Je tenais à m’excuser auprès de ma team de ne pas avoir partager ça avec vous, mais il était important pour moi et aussi pour mon mari de garder ça privé jusqu’au bout” a-t-elle expliqué avec d’émotion sur son compte Instagram tout en publiant plusieurs photo d’elle enceinte en noir et blanc.

La jeune femme a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de garder cette grossesse secrète du public, “Ça restera pour moi le plus gros mais surtout le plus beau secret cacher en moi. Tu as enfin vu le jour. Après 22 ans de vie je donne enfin à mon tour la vie, 9 mois que je vie avec 4 poumons et 2 coeurs. Mon fils tu as voler le coeur de papa et maman le jour de ta naissance. 08/05/2021 le plus beau jour de toute ma vie.” a ajouté Imen Es tout en remerciant son époux et en dévoilant le prénom de son enfant, “Merci à mon mari de m’avoir offert une partie lui, c’est la seule chose qui manqué à ma vie et ce bonheur je le souhaite à toutes les femmes du monde. Je t’aime Djibril”.