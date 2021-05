“Je vais tuer…”, Floyd Mayweather terrorise Logan et Jake Paul apeurés

La menace est sérieuse pour les deux frères

La première conférence de presse de présentation du combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul a été très animée notamment suite à l’incident de Jake Logan qui s’est amusé à prendre la casquette du célèbre boxeur faisant éclater une échauffourée entre tout ce monde et les équipes des deux principaux protagonistes, une affaire à laquelle s’est également mêlée 50 Cent pour se moquer de Pretty Boy.

“Je vais tuer cet encu*é, tuer !”

Après avoir dérobé la casquette de Floyd Mayweather très agacé par ce geste, Jake Paul a encore lancé une provocation sur les réseaux sociaux en faisant un tatouage pour le narguer d’avoir réussi cet exploit de prendre sa casquette ce qui a bien amusé 50 Cent profitant de l’occasion pour faire une blague sur la coupe de cheveux du champion du monde de boxe via son compte Instagram de quoi déclencher encore un plus la fureur de l’ancien athlète milliardaire.

En attendant le duel sur le ring programmé pour le 6 juin 2021, la menace pèse sur les deux Youtubeurs avec ce type de comportement très provocateur. Ils ont donc décidé de prendre des restrictions radicales face au risque que cela comporte. Logan et Jake ont fait le choix de prendre un service de protection 24h/24 et ne quittent jamais leur domicile sans la présence de leur gardes du corps pour assurer leur protection en public. Une décision qu’ils ont pris pour se prévenir face au danger provenant de Floyd Mayweather, “Quand vous avez un gars avec la richesse, les revenus, les connexions et le réseau de Floyd et qu’il vous dit : ‘Je vais tuer cet encu*é’ Tuer ! Tu vas tuer mon frère pour un pu*in de chapeau ? On prend cette mer*e au sérieux mec” a confié le vidéaste et acteur américain au média TMZ.