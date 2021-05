Def Jam : L’un des jeux les plus emblématiques va faire son retour

Le jeu de combat « Def Jam », avec des rappeurs américains, pourrait probablement faire son retour.

Après Vendetta, Icon, Rapstar ou encore le mythique Fight for NY sorti en 2004, la licence de jeu Def Jam d’un des labels les plus légendaires du hip-hop pourrait prochainement faire son grand retour sur vos consoles de jeux préférées.

Kevin Liles, l’ex-président de Def Jam Recordings, demande actuellement aux fans s’il devrait faire revenir la saga.

Un nouveau jeu de combat Def Jam adapté aux consoles next-gen en HD sur Playstation 5 et Xbox Series, c’est le rêve des fans de rap et de jeux vidéo qui pourrait être exaucé. La licence oubliée depuis plusieurs années semble encore susciter l’intérêt du public, l’ancien président de Def Jam Recordings s’est exprimé à ce sujet dans le but de connaitre l’avis des fans pour une nouvelle édition du jeu qui réunit des rappeurs américains dans des combats.

L’un des jeux les plus emblématiques du monde du hip hop peut donc désormais espérer un possible retour, la proposition a déjà séduit les internautes sur les réseaux sociaux mais il faudra encore patienter et espérer ne pas connaitre la même mésaventure que l’été dernier lorsque Def Jam Recordings avait évoqué cette éventualité mais finalement sans donner des nouvelles sur ce prochain volet du jeu vidéo Def Jam, laissant les fans sur leur faim.

En 2018, la maison de disque qui a inspiré le jeu vidéo, Def Jam Recordings avait aussi teasé l’information sur Twitter demandant aux internautes avec quel rappeur ils souhaiteraient pouvoir jouer dans un nouvel épisode du jeu et avait demandé aux joueurs de choisir une ville entre Atlanta, Los Angeles, Chicago et Miami, affaire à suivre.

#itsinthename Thinking I should bring back the series?? How many of y’all would like to see this happen 🤔 #DefJamEnterprises 👀👀 let me know 👇🏾 pic.twitter.com/ke1NDkgsCR

— Kevin Liles (@KevinLiles1) May 12, 2021