Médine termine un internaute l’accusant de ne pas soutenir la Palestine

Ces derniers jours des nombreux rappeurs français comme Maes, La Fouine, Lacrim, Niro ou encore Sadek se sont exprimés pour soutenir le peuple palestinien, Médine de son côté s’est fait discret et a préféré rester silencieux ce qui a interpellé un internaute n’hésitant pas à s’en prendre au rappeur du Havre à ce sujet.

Le conflit entre Israël et la Palestine a suscité des nombreuses réactions, plusieurs artistes ont dénoncé les violences de l’armée israélienne contre le peuple palestinien comme par exemple N.O.S du groupe PNL dans un long message sur Instagram, “Ce qui nous donne le droit de dénoncer tout être humain peu importe l’origine faisant du mal, causant la terreur et la mort. C’est pourquoi je dénonce ces actes abominables je me sens impuissant et lâche. Et j’aimerais que nous soyons s’il vous plait tous sensibles au sort de ces pauvres gens, les hommes femmes et enfants de Palestine. Même si ces temps n’ont pas été faciles pour chacun, continuer de partager la peine et le combat de ceux qui souffrent et qui sont opprimés” avait-il notamment déclaré mais Médine, connu auprès du public pour être un rappeur très engagé ne s’est pas immiscé dans les différentes déclarations.

Un silence qui s’est fait remarquer, un internaute lui a envoyé un message en privé à ce sujet pour le faire réagir, “T’as oublié la Palestine sayais, t’as peur d’être boycottée, ressaisis-toi” a-t-il lancé dans une discussion en DM pour demander au rappeur d’afficher publiquement son soutien au peuple palestinien. L’artiste n’a pas hésité à l’afficher dans une story pour répondre, “Toi t’as pas oublié de boycotter l’orthographe en tout cas” a-t-il répondu tout en ajoutant la légende “Perle d’insta”.