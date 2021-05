Karim Benzema sélectionné par Deschamps pour l’Euro, la rumeur se confirme

Le quotidien L’Equipe a été le premier à lâcher la bombe hier soir en évoquant le possible retour de Karim Benzema en équipe de France mais les fans sont restés très septiques face à cette étonnante information car depuis la polémique de l’affaire de la se*tape, Didier Deschamps a toujours évité le sujet du retour de KB9 et a boycotté le joueur du Real Madrid.

Le destin de KB9 ne semblait donc clairement ne plus se dessiner avec les Bleus. Agé de 33 ans, le joueur Madrilène n’a quasiment plus aucun d’espoir de retrouver le groupe de l’équipe de l’équipe de France mais un nouveau rebondissement pourrait bien avoir lieu ce soir lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs convoqués pour l’Euro 2021. Depuis l’article de L’Equipe la rumeur ne cesse de prendre de l’ampleur dans la presse en France ce mardi, après six longues années d’absence, Benzema n’a jamais été aussi proche de revêtir le maillot bleu malgré sa brouille avec Didier Deschamps.

L’information vient en effet également d’être confirmée par le journal Le Parisien, Karim Benzema devrait être sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2021 selon le journal quotidien régional français, “l’attaquant star du Real Madrid devrait bien figurer, ce mardi soir, dans la liste des 26 Bleus pour le championnat d’Europe”. Les récentes performances de KB9 ont visiblement convaincu le sélectionneur de revenir sur sa décision qui paraissait pourtant irrévocable. Récemment Deschamps avait également repris Adrien Rabiot dans le groupe alors qu’il s’était exclu lui même de la liste des réservistes lors de la coupe du monde 2018. Réponse ce soir à 20h20 en direct sur TF1.