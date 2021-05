Neymar s’inspire de Rohff, Housni réagit avec un petit tacle

Le rappeur du 94 a lâché une petite pique à Puma

Tous les fans de rap français se souviennent de l’album “La fierté des nôtres” qui a marqué un tournant dans la carrière de Rohff, la pochette de cet opus a visiblement inspiré Puma pour la réalisation de sa dernière affiche promotionnelle avec Neymar que Housni n’a pas manqué de commenter en l’affichant dans une story avec un petit tacle au passage à la marque allemande spécialisée dans la fabrication d’articles de sport .

Paru le 21 juin 2004 sur le label Hostile Records, écoulé à plus de 330 000 exemplaires, ce double album de 30 morceaux au total comporte notamment les singles “Charisme” avec Wallen, “Message à la racaille”, “Zone internationale” avec Roldan G Rivero d’Orishas, “94” ou encore le titre “Code 187” en compagnie de Kamelancien, Alibi Montana et Sefyu mais qui avait marqué les esprits pour sa cover très réussie sur laquelle apparait le rappeur du 94 assis sur l’Arc de Triomphe. Neymar qui a signé un contrat de sponsoring avec Puma au mois d’octobre dernier avec pour plus de 20 millions d’euros suite à la fin de son contrat avec la marque à la virgule Nike vient de dévoiler la nouvelle affiche promotionnelle avec une certaine ressemblance assez troublante à celle du projet d’Housni cité ci-dessus.

En effet selon Rohff, l’équipementier allemand semble avoir copié sa pochette. C’est sur son compte Instagram que l’auteur du morceau “La Puissance” a réagi en postant une story pour comparer les deux visuels. Tout comme le rappeur, Neymar y apparait assis sur le célèbre monument Parisien avec quasiment la même posture que lui, « Puma copieur » a-t-il ajouté en légende de la publication pour dénoncer ce plagiat selon lui ainsi qu’un émoji faisant un clin d’oeil et qui tire la langue afin de démontrer qu’il n’est visiblement pas vexé de cette inspiration de la pochette de son album par l’attaquant Brésilien du Paris Saint Germain, ambassadeur de la marque Puma.