Gims devrait réaliser l’hymne de la Coupe du Monde au Qatar

Alors qu’il vient tout juste de sortir la réédition de son dernier album en date avec “Les vestiges du fléau” comprenant 10 nouveaux morceaux dans cette version avec plusieurs invités tel que Jul, SCH, Nekfeu, Insolent, Naza, Mohamed Ramadan, Dhurata Dora, Dadju et enfin Slimane, Gims pourrait avoir une énorme opportunité avec une visibilité mondiale en interprétant l’hymne de la prochaine coupe du monde de football.

En effet le quotidien Le Parisien vient de révéler ce jeudi que le rappeur français est pressenti pour avoir l’honneur de réaliser le morceau qui va accompagner le prochain mondial de football au Qatar, le tournoi aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 et l’équipe de France va défendre son titre de champion du monde acquis il y a trois ans en Russie lors de la victoire en finale contre la Croatie sur le score de 4 buts à 2.

D’après Le Parisien, Gims devrait s’installer quelques temps dans la ville de Doha dans le but de réaliser l’écriture du morceau dédié à la prochaine coupe du monde, l’artiste de la Sexion D’Assaut aurait été sélectionné par la FIFA pour écrire et interpréter cet hymne à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de cet événement sportif devant des millions de spectateurs à travers le monde.

Meugui succèdera au chanteur américain de reggaeton, Nicky Jam auteur l’hymne en 2018 avec le titre “Live It Up” et du duo Pitbull, Jennifer Lopez en 2014 lors de la coupe du monde au Brésil remportée par l’Allemagne avec le single “We Are One (Ole Ola)”. Il aura la lourde tâche de faire mieux que le morceau “Waka Waka” de Shakira en 2010 lors de la CM en Afrique du Sud qui a été l’un des plus gros succès en tant qu’hymne de l’épreuve.

A noter que Gims avait déjà été appelé pour un événement footballistique en 2016 pour la finale de la coupe la ligue en 2016 afin d’ambiancer le public du stade de France avant la rencontre mais cela n’avait pas vraiment été une réussite, des spectateurs avaient hué sa prestation et au mois d’avril dernier il s’était affiche sur les réseaux de passage dans le stade Al Bayt Stadium dans lequel aura lieu le premier match de la compétition.