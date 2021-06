Booba tacle Timbaland qui est “rincé” après son soutien à Gims

Booba serait-il jaloux du succès de Gims validé par l’un des plus grand producteurs de l’histoire du hip hop aux Etats Unis, Timbaland, en tout cas Kopp n’a pas hésité à lui lâcher un petit tacle sur Instagram après sa vidéo dans laquelle il s’ambiance sur le single “Ya Habibi” du chanteur Français.

Habitué à faires des dommages collatéraux lorsque ses “ennemis” réalisent des nouvelles collaborations comme cela avait été déjà le cas avec son refus de faire un featuring avec Vald ou Ninho et encore davantage contre Nekfeu ou Dadju qui ont fait des featurings avec ses “rivaux”. Booba n’a jamais sa langue dans la poche et ne manque pas de donner son avis sur les différents rapprochements entre les rappeurs français mais cette fois ci il est encore allé un peu plus loin dans la provocation, il s’est moqué d’un producteur américain très connu pour son récent soutien à Gims.

“Ce flow est fou” avait commenté Timbaland dans une vidéo sur son compte Instagram en train de bouger la tête au rythme du single de Meugui en featuring avec Mohamed Ramadan que Timothy Zachery Mosley de son vrai nom a visiblement énormément apprécié. Une consécration pour Gims d’être validé par une légende de la musique, le rappeur de la Sexion D’Assaut a relayé la séquence en question à son tour sur le réseau social avec le message “Quand une légende valide ton travail. Merci papa” tout en mentionnant l’artiste américain sauf que cela n’a pas vraiment été du goût de Booba.

B2O a directement répondu dans les commentaires de la publication de Meugui, “Lui même il est rincé. Dis-lui, tu as vendu 8k. Tu veux je le DM en anglais ?“ a-t-il commenté en déclarant être prêt à contacter ce dernier en message privé pour l’avertir avant d’en remettre une couche en ajoutant en Anglais cette fois ci, “Timbaland He sold 8 thousand records he’s washed up he a ice cream man“ traduction : “il a vendu 8000 disques, il est lessivé, c’est un marchand de glaces“ le tout en mentionnant directement le compte du producteur américain pour l’interpeller sur le fait que Gims n’a vendu que 8 000 exemplaires de la réédition de son dernier album. L’interprète du single Ratpi World est prêt à tout pour nuire aux artistes qu’il n’aime pas même lorsque qu’il validé par les plus grands et il même partagé un screen de sa réponse dans une story du compte Instagram de La Piratier dont il a pris les commandes.